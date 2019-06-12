سيلين ديون تتوقف عن الغناء بناء على طلب أحد الحضور في حفلها.. لماذا؟

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للنجمة العالمية سيلين ديون أوقفت فيه حفلها على مسرح Caesars Palace في لاس فيغاس بناء على طلب أحد الحضور.

وفي التفاصيل، فقد طلب أحد الحاضرين من سيلين ديون التوقف عن الغناء كي يتمكن من الدخول إلى الحمام.

وبحسب تقرير لموقع Closermag الفرنسي فقد قالت سيلين التالي “نظراً إلى ارتفاع سعر البطاقات في هذا الحفل يمكنني الانتظار”.

واللافت أن سيلين ديوين قالت “أعتقد أنه كاد ينتهي” ممازحةً الجمهور بغية تقطيع الوقت. وحين عاد قالت له “تعال من هنا، هل تشعر بالتحسن؟ أحبك أيضاً لكنني لن أصافحك، ليس لأنني لا أثق بك… خذ وقتك ولا داع للتوتر… انتظرت بسبب ارتفاع أسعار البطاقات الخاصة بهذا العرض الأخير”.