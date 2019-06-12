خالد عبد الرحمن يلتقي جمهوره بالقصيم

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان خالد عبد الرحمن جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة كشف من خلالها عن موعد حفله الغنائي الجديد الذي سيحييه خلال الأيام المقبلة بجانب فنان العرب محمد عبده.

ونشر خالد عبد الرحمن الملصق الدعائي للحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، وغرد قائلا “السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جمهوري الحبيب بإذن الله سوف يقام حفل غنائي يوم الجمعه في القصيم بتاريخ 14 / 6/ 2019م، نلتقيكم على الموعد بإذن الله”.

يشار إلى أن هذا الحفل هو الأول الذي يجمع فنان العرب محمد عبده بالفنان خالد عبدالرحمن، ومن المقرر أن يقام على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن الفنان خالد عبد الرحمن كان أصيب بمرض الحزام الناري، وقضى عدة أيام بالمستشفى حتى تماثل للشفاء وعاد لحالته الصحية الطبيعية.