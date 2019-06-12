تكريم شريف منير في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة

متابعة بتجــــــــــرد: كرمت الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، النجم المصري شريف منير في حفل افتتاح المهرجان، وسط حضور كبير من نجوم الوطن العربي.

وأعرب “شريف”، عن سعادته الغامرة بتكريمه في وجدة التي شهدت أجواء فنية في شوراعها اليوم، وزينتها صور شريف منير، وهو ما شعر معه بالفخر والحب لهذا البلد.

وتعقد الدورة الثامنة للمهرجان المغربي للفيلم بـ”وجدة”، في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2019، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

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ويترأس الدورة الثامنة الناقد والأستاذ الجامعي وأحد رموز السينما الجزائرية أحمد البجاوي، إلى جانب عضوية كل من السيناريست والمخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، والباحثة والسوسيولوجية المغربية عائشة بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي.

وتكرم الدورة الثامنة للمهرجان في حفلي الافتتاح والختام، كلا من المخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والمخرج المغربي كمال كمال، والممثل المصري شريف منير، والمخرج المغربي سعيد الشرايبي، والمخرج والممثل المغربي محمد بنقدور.