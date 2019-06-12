بعد أحدث جلسة تصوير.. سمية الخشاب في ورطة!

متابعة بتجـــــــــــرد: وقعت الفنانة سمية الخشاب في أزمة خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه مصور الجلسة محمود رؤوف، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، رسالة شديدة اللهجة إلى الفنانة سمية الخشاب، بعد أن نشرت الصور وأغفلت حقه الأدبي بحذف توقيعه.

وعلق “رؤوف” على الصور التي حملت توقيعه قائلا: “من الذوق والاحترام لما حد ينزل صور حد تعب فيها تصوير وإيديت ينزلها زي ما هيا مش يقص اللوجو، ويضيع مجهود ناس أو على الأقل يقول مين صاحب الصور”.

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وأضاف: “الصور أصلا كانت هتنزل غلاف مجلة وكده اتحرقت طبعًا ومش هتنفع”، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه وأشادوا بمطالبته بحقه.

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب، ظهرت خلال شهر رمضان الماضي في برنامج “شيخ الحارة”، مع المذيعة بسمة وهبة، الذي يذاع على إحدى الفضائيات المصرية، واتهمت زوجها السابق أحمد سعد، بأنه أفقدها جزءا من جسدها.

واعترفت سمية الخشاب بأن عائلتها كانت معترضة على زواجها من الفنان أحمد سعد، قائلة: “جوازي منه أكبر غلطة عملتها في حياتي، وماسمعتش كلام أهلي، لكن لكل جواد كبوة، وباعتذر لنفسي وللناس اللي نصحوني، واللي بيحبوني، إني ماسمعتش كلامهم”.