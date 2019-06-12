خاص بالأرقام- “لهون وبس” مع هشام حداد يتفوّق ليلة الثلاثاء

كسب نجم الكوميديا ومقدّم البرامج هشام حداد الرهان مع انطلاق أولى حلقات برنامجه “لهون وبس” ليلة أمس الثلاثاء على شاشة lbci وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي لم يكن موفقاً على الشاشة نفسها.

“حداد”، عاد بـ “لهون وبس” فقط في شهر حزيران على ان يغيب ويطل بموسم جديد في ايلول المقبل مضيفاً فقرات جديدة على البرنامج الذي استطاع أن يتفوّق ويسجل رقماً كبيراً بعد انتقاله من ليلة الخميس الى ليلة الثلاثاء بتحدٍ علني من مقدمه هشام حداد لبرنامج “منا وجر” حيث رأت الأكثرية في حلقة سابقة منه أن “لهون وبس” يجب ان يتوقف بعد اربعة مواسم.

فغرّد حينها هشام على حسابه قائلاً: “بما انو مبارح ببرنامج زميلنا الرباط كان رأي الاكترية انو لهون وبس صار لازم يوقف بعد ٤ مواسم، انا رح اطلب من إدارة ال بي سي نقلي للثلاثاء الموسم الجايي ورح اعطين فرصة المنافسة مع برنامج منتهي… اما برنامجي التاني رح اطلب ينحط بوج منافس قوي كرمال قيمتن يعني“.

موقع “الخليج 365” حصل على احصاءات ليلة الثلاثاء 11 حزيران بحسب شركة ايبسوس والتي أتت على الشكل التالي:

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برنامج “لهون وبس” الساعة 9.30 مساءً 37.8% على قناة LBCI .

مسلسل “آخر الليل” الساعة 9.30 مساءً 31.3% على قناة الجديد.

برنامج “منّا وجر” الساعة 8.30 وإستمر عرضه حتى الساعة 12 ليلاً 27.7% على قناة MTV .

الأرقام الواردة أعلاه هي الأرقام الحقيقيّة والتي تعكس نبض الشارع بحسب شركة “ايبسوس” التي سبق والتزمت بأرقامها الشاشات اللبنانية خلال شهر رمضان 2019 وكانت المرجعية للمحطات لتعلن تفوّقها.

ولا بد من الإشارة الى ان التراند الذي تحققه البرامج خلال عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بعبرة أو مقياس يُعتمد عليه، خاصة ان هناك الكثير من الحسابات الوهميّة تعمل فقط وقت البرنامج لتصدّره، ولكن بعد ساعات لم يعد ليظهر البرنامج ضمن القائمة.

نذكر ان داليدا خليل حلّت ضيفة مميزة على “لهون وبس” لقراءة الخبر: خاص – داليدا خليل تجرأت وفعلتها على الهواء.. وهل يجمعها ديو مع ناصيف زيتون؟