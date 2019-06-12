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""الخليج 365"" من بيروت: ردت الاعلامية كارلا حداد بطريقةٍ غير مباشرة على شائعة طلاقها من زوجها النجم الكوميدي طوني ابو جودة. وذلك بصورةٍ رومانسية تجمعها به نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "المكان الأكثر سعادة مع زوجي".

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كانت هذه تفاصيل خبر كارلا حداد تنفي شائعة طلاقها بصورة عبر "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.