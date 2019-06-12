شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح المسلسل.. شركات تنظم رحلات سياحية لـ Chernobyl تبدأ بـ 169 استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شمال أوكرانيا وعلى بعد ما يقارب بضعة كيلومترات، تتواجد مدينة "تشيرنوبل" الشهيرة التى احتضنت أكبر كارثة نووية فى العالم، يوم السبت 26 أبريل من عام 1986، لتزهق ارواح الآلاف وتتسبب فى تشويه عشرات الآلاف والتى تتحول فيما بعد إلى مدينة يسكنها الارواح فقط.

بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الكارثة النووية الأشهر فى التاريخ، قررت شبكة HBO التلفزيونية انتاج مسلسل يسرد احداث الحادثة التى خلفت اشعاعات نووية فى المدينة بعد تفجير المفاعل رقم 4 فى المحطة الشهيرة اثناء تجربة محاكاة للمفاعل.

وسرعان ما نجح المسلسل التلفزيونى فى حصد ملايين الاعجابات من قبل المشاهدين، ليحتل المركز الأول فى التقييمات لأعلى مسلسل تلفزيونى حائزاً على تقييم ايجابي لتصل الحلقة الأخيرة من المسلسل لـ 10/10.



المدينة من الداخل

فبعد النجاح الكبير والشعبية الهائلة التى حققها المسلسل فى سرد حقيقة انفجار المفاعل، برزت المدينة الغير مأهولة بالسكان مرة آخرى فى أعين الزوار والسائحين، مما دفع بعض شركات السياحة لتنظيم رحلات سياحية لزيارة المفاعل الذى مضى على انفجاره أكثر من ثلاثين عاماً.

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وبالفعل نظمت بعض شركات السياحة العالمية، رحلات لمدينة تشيرنوبل تبدأ من 169 جنية إسترلينى، للشخص الواحد، شاملة الأكل والأقامة وتذاكر الطيران، وتواجد مرشد سياحى لتعريف ووشرح اسباب انفجار المفاعل الذى قضى على الالاف من المواطنين فى تلك الفترة.

وحددت الشركة المطارات التى ستبدأ باصطحاب السائحين منها مثل مطار "لندن ومانشيستر" للطيران مباشرة إلى العاصمة الإوكرانية كييف، والوصول الى الفندق فى اليوم الأول الذى يبعد عن مدينة تشيرنول بأكثر من 30 كيلو متر.



المحطات الكهربائية على الطريق الى المدينة

ومن ثم يقوم المرشدين باصطحاب السائحين إلى مدينة تشيرنوبل، من الطريق الغربي الذى يحيطه العديد من محطات توليد الكهرباء المضره، من أجل تخطى نقطة تفتيش Dytyatky والدخول للمدينة مباشرة لقضاء بضعة ساعات فقط مع الالتزام بمعدات الأمان.

كما تشمل الرحلة السياحية تنظيم زيارة للسائحين لمشاهدة المستشفيات ودور السينما فى المدينة المهجورة، ومشاهدة الكوارث التى أحدثها الانفجار على المدينة وتحويلها لمدينة اشباح، بالإضافة على زيارة النظام الدفاعى السوفيتى فى الحرب الباردة الذى كانت تمتلكه المدينة فى ذلك الوقت، ومن ثم العودة إلى الفندق مرة آخرى.



نقطة التفتيش للدخول للمدينة

ويشارك في بطولة المسلسل كل من جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، إميلي واتسون، بول ريتر، جيسي باكلي، أدريان رولينز، وكون أونيل.