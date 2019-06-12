شكرا لقرائتكم خبر عن "باشا مصر" كان على حق..اعتذر عن "الممر" و"فرعون" واكتسح بـ "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسب النجم أمير كرارة الرهان فى موسم عيد الفطر السينمائي بتصدر فيلمه الجديد "كازابلانكا" المنافسة أمام 4 أفلام أخرى، وحصده أعلى الايرادات فى شباك التذاكر بوصوله الى 36 مليون جنيه خلال 8 أيام عرض فقط والأرقام تتزايد بشكل يومي ليثبت كرارة صحة القرار الذى اتخذه بتقديم فيلم "كازابلانكا" هذا العام والاعتذار عن أكثر من سيناريو آخر تلقاهم العام الماضى.



أمير كرارة

المفارقة أن اثنين من الأفلام التى كان مقرر أن يقدمهما أمير كرارة، مطروحين فى السينمات أمام "كازابلانكا"، الأول هو "الممر" حيث كان كرارة واحداً من أبرز المرشحين لتقديم دور البطولة فيه، ولكنه اعتذر رغم رغبته فى التعاون مع المخرج شريف عرفة، لكنه قلق من تجسيد شخصية ضابط مرة أخرى بعدما ظهر بها فى أكثر من عمل مثل مسلسل "كلبش" الجزء الأول والثاني وأيضاً فيلم "حرب كرموز".



امير كرارة

الفيلم الثانى الذى عرض على أمير كرارة واعتذرعنه هو "حملة فرعون" حيث كان كرارة المرشح الأول لتقديمه مع المخرج بيترميمى ولكن بعد فترة من جلسات العمل تم الاختلاف مع الجهة المنتجة حول بعض التفاصيل ليعتذرعن تقديمه ويلحق به المخرج بيترميمى أيضاً ويتجه الثنائي لعمل فيلم "كازابلانكا" وتشاء الأقدار أن يدخل الثلاثة أفلام المنافسة في موسم عيد الفطر، ويتفوق كرارة بفيلم " كازابلانكا " الذى اختاره بعد اعتذاره عن الاثنين الآخرين.



كازابلانكا

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اختيار كرارة ل "كازابلانكا" ليكون ثانى بطولاته السينمائية وينافس به للمرة الثانية فى شباك التذاكر كان موفقاً بعد أن حقق ايرادات عالية وصلت حتى الآن 36 مليون جنيه وهى ايرادات أكثر مما حصده الفيلمين مجتمعين حيث حقق "الممر" 20 مليون و"حملة فرعون" 12 مليون.



كازابلانكا

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.