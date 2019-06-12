شكرا لقرائتكم خبر عن بيبي ريكسا تهاجم الصحفيين بعد صورها بدون مكياج: "كنت بشترى طلبات للمطبخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت المغنية العالمية بيبي ريكسا، المصورين والصحفيين بعد التقاط بعض الصور لها أثناء خروجها من أحد المتاجر أثناء تبضعها وهى ترتدى ملابس المنزل وبدون مستحضرات تجميل.

ونشرت ريكسا الصور التى التقطها لها المصورون والتى تظهر فيها على عكس صورها، وكتبت قائلة: "لماذا المصورين دائمًا يضعون أقبح صور لى، كنت أحاول شراء بعض البقالة من المتجر، من أجل إحدى وصفات الطعام".

كما نشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام لتكرر مهاجمتها للصحفيين قائلة: "أنا حقًا أكره صور المصورين لي، لكن أنتم تعلمون ما الذي أنشره لأنه حقيقي، كنت ذاهبة لشراء البقالة وكارت اليناصيب، وبالمناسبة فزت بـ25 دولارًا.