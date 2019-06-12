شكرا لقرائتكم خبر عن ستوكهولم تشهد حفل جائزة بولار ميوزيك.. أشهر جوائز الموسيقى فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ستوكهولم، عاصمة السويد، بالأمس، حفل توزيع جائزة بولار ميوزيك أو ما يعرف باسم جائزة الموسيقى القطبية، وهى أشهر جائزة مخصصة للموسيقى فى السويد، وتم منحها لكل من الفنان جراندماستر فلاش، وعازفة الكمان آن صوفى موتر، والفرقة الموسيقية Playing for Change.

وذكرت جائزة بولار ميوزيك، أن حيثيات منح الجائزة إلى موسيقى الدى دى جوزيف سادلر، المعروف باسم جراندماستر فلاش، تمثلت فى ابتكاره طريقة جديدة فى صنع الموسيقى، التى يقدمها من خلال عمليات المزج التى يعتمدها، ونتج عنها تغيير الموسيقى الشعبية، وثقافة الهيب هوب التى عمل على تقديمها.



الفنان جراندماستر فلاش فى حفل جائزة بولار ميوزيك

أما عازفة الكمان الألمانية آن صوفى موتر، والمعروفة باسم ملكة الكمان، فلديها موهبة موسيقية استثنائية، إذ تقدم الموسيقى فيما وصفته بـ"راوية القصص" كما قالت من قبل: "الموسيقى لا تمس إلا عندما تحكى قصة".



عازفة الكمان آن صوفى موتر تتسلم جائزة بولار ميوزيك



عازفة الكمان آن صوفى موتر

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أما الفرقة الموسيقية Playing for Change فقد تم منحها الجائزة نظرا لتكريس دورها فى تعليم الموسيقى والفنون للأطفال المحرومين فى جميع أنحاء العالم. ففى عام 2002، أنشأ المؤسسون المشاركون مارك جونسون وويتنى كرونكى حركة "اللعب من أجل التغيير" إيمانا منهم بأن الموسيقى لديها القدرة على تحطيم الحدود والتغلب على المسافات بين الناس.



آن صوفى موتر

يشار إلى أن جائزة بولار ميوزيك أو جائزة الموسيقى القطبية، تأسس فى عام 1989 من قبل الراحل ستيج أندرسون، الذى لعب دورا مهما فى الموسيقى الشعبية، ومن المقرر أن تمنح الجائزة سنويا إلى اثنين، من أجل الاحتفال بالموسيقى بجميع أشكالها والتأكيد على هدف الجائزة المتمثل فى تحطيم الحدود الموسيقية من خلال الجمع بين أشخاص من جميع أنحاء العالم المختلفة من الموسيقى.



جراندماستر فلاش

وتعتبر جائزة Polar Music Award فريدة من نوعها على مستوى العالم، ويتم التعامل مع الترشيحات من قبل لجنة الجائزة التى يحق لها ترشيح المرشحين من تلقاء نفسها، كما أنها تتلقى الترشيحات من الجمهور وكذلك من المجلس الدولى للموسيقى، وتتكون لجنة التحكيم من 11 عضوًا، وهى منظمة غير حكومية تأسست من قبل اليونسكو تشجع التنوع الجغرافى والموسيقى.