شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أغنية آية عبد الله "مصر نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة آية عبد الله لطرح أغنيتها الجديدة "مصر نمبر وان" على طريقة الفيديو كليب دعما للمنتخب المصري لكرة القدم ومساندة له في مشواره الجديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى 21 يونيو المقبل .

ومن المقرر طرح هذه الأغنية فى منتصف الأسبوع المقبل، وقامت آية عبدالله بعمل سيشن تصوير وارتدت تى شيرت منتخب مصر لمساندته في البطولة.

أغنية " مصر نمبر وان" من كلمات : مصطفى الجمل وألحان: فوزي عز الدين وتوزيع :كاميليو.

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