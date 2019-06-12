شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كريس هيمسورث وتيسا تومبسون بعرض Men in Black: International في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم كريس هيمسورث أمس العرض الأول لفيلم " Men in Black: International " و الذى أقيم في AMC لينكولن سكوير بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وكان بصحبة كريس الممثلة الامريكية تيسا تومبسون التي ظهرت مرتديه فستان ذو تصميم ملفت للأنظار حمل إمضاء دار أزياء " Rodarte "، كما حضرت العرض أيضا السوبر موديل الاسبانية إيلسا باتاكي زوجه النجم كريس هيمسورث، والتقط للثنائي عدد كبير من الصور قبل بدء العرض.

يذكر أن فيلم " Men in Black: International " يشارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين، من أبرزهم كريس هيمسورث وتيسا تومبسون ورافى سبول وريبيكا فورجوسون وآنيا سونسكى، وغيرهم .



تيسا قبل العرض

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