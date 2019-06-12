شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عرض "يعيش أهل بلدى" والمسرح القومى يستقبل "خليك متفائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أمس ليالى عرض مسرحية "يعيش أهل بلدى" على المسرح القومى بإقبال جماهيرى كبير بقاعة المسرح القومى واحتفل صناع العمل المسرحى انتصار وأحمد سلامة ومحمد رضوان ومخرجه عاصم نجاتى ومؤلفه محمد بغدادى باكتمال 30 ليلة من العرض .

وخلال الأيام المقبلة سيكون العرض المسرحى "خليك متفائل" هو العرض المقبل على خشبة المسرح حيث يجرى مخرجه إسلام إمام بروفات مكثفة كما أكد مدير المسرح الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف لـ"الخليج 365".

"خليك متفائل" مأخوذ عن رواية لفولتير وتدور أحداثها فى القرن الثامن عشر، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت، وتدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض «خليك متفائل» بطولة سامح حسين، سامى مغاورى، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغانى طارق على.

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