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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تلبي طلب أحد معجبيها من "ذوي الاحتياجات الخاصة"، الذي قابلته في إحدى السفارات.
ونشرت والدة المريض، صورة نجلها مع دينا الشربيني، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "النهارده ابني قابل الممثلة دينا الشربيني في السفارة،
سمعته بيتكلم عليها، فراحتله تعرفه بنفسها وتسلم عليه، ابني عنده توحد (احتياجات خاصة) و طبعا رد فعله كان جبار".
وأضافت: "ولأن ممنوع استخدام التليفونات داخل السفارة، دينا وعدته تستناه بره لحد ما يخلص دوره وفعلا طلع لقاها في انتظاره".
وتابعت: "ماشوفتش ابني سعيد وهادي كده من فتره طويلة أوي، هي بجد أثرت فيه أكتر من ما هي ممكن تتخيل، حقيقي طلعت إنسانة جميلة ومتواضعة وقلبها كبير، الدنيا لسه بخير".
وعرض مؤخرا للفنانة دينا الشربيني مسلسل زي الشمس على قناة mbc مصر ضمن السباق الرمضاني، بطولة ريهام عبد الغفور وأحمد صلاح السعدني وأحمد داود، وإخراج سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هكذا دعمت دينا الشربيني أحد معجبيها مريض "توحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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