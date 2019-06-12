بعد برومو "بابا".. محمد رمضان يدخل تريند "يوتيوب" في مصر والسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تصدر برومو كليب "بابا" لمحمد رمضان قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" في مصر، وجاء في المركز العاشر في السعودية.
ونشر رمضان على خاصية "الأستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من الكليب وعلق: " في 10 ساعات دخلنا تريند يوتيوب السعودية، بابا".
وكان حساب روتانا عبر موقع إنستجرام قد نشر، أمس الثلاثاء، جزءا من فيديو كليب أغنية" بابا"، للفنان محمد رمضان.
وظهر رمضان في الفيديو بلوك جديد، ووضع "ضفيرة" في شعره. وكانت روتانا قد أعلنت تعاقدها مع الفنان محمد رمضان لإنتاج ألبومات غنائية له.
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