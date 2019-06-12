مروة نصر: "المنتخب كله محتاج الدعم علشان يلعب بقلب واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعربت المطربة مروة نصر، عن مدى حبها للنجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكتبت "مروة" تدوينة لها عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "أنا بحب محمد صلاح جدًا، وفخورة بيه، بس إنت لما تدى كل الدعم للاعب واحد.. مستنى من باقي الفريق إيه؟".

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وأضافت: "منتخب مصر كله محتاج الدعم علشان يلعب بقلب واحد واسم واحد هو مصر، يمكن تكتشف إن فى بلدك فيه صلاح كتير إنشاء الله هنكسب وربنا معاكوا يا رجالة مصر، كأس الأمم الإفريقية".

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2019 تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.