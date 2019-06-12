صور| في برومو "كينج سايز".. محمد هنيدي يقلد تلك الشخصية من فيلم أمريكي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى جمزة:

طرح النجم محمد هنيدي، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز" المقرر أن ينافس به موسم عيد الأضحى المقبل، والمفارقة أن البرومو شهد ظهوره بنفس الزي الخاص بأشهر شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "قصة لعبة Toy story".

ويظهر هنيدي في البرومو مرتديا ملابس شخصية "وودي" التى قام بالأداء الصوتي لها النجم توم هانكس في الفيلم الأمريكي، الذي بدأ عرض أول أجزائه عام 1995، وتستعد ديزني لطرح رابع أجزائه يوم 19 يونيو الحالي.

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واشتهر وودي بزى الغرب الأمريكي المعروف، القميص الأصفر والبنطلون الجينز والوشاح الأحمر والجاكت المرقط، وهو نفس ما يرتديه محمد هنيدي في أول برومو لفيلمه "كينج سايز".

ونشر هنيدي فيديو الإعلان الأول للفيلم عبر حسابه على "تويتر" معلقا: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الإصبع".

يذكر أن،النجم محمد هنيدي يجسد في الفيلم شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.