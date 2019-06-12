سيرين عبدالنور لابنتها: "كوني قوية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت سيرين على الصورة بقولها: "ما هي الجملة التي لن تتوقّفي عن تكرارها لابنتكِ؟ كوني قوية ويمكنكِ أن تحققي كل شيء، لكن المهم أن تركزي، فما من شيء صعب، أرافقها في ذلك حتى في دراستها، ففي المستقبل، لا أحد يعلم ما إذا سأكون موجودة أم لا، إذا مرّت بمواقف صعبة، ستتذكّر هذه الجملة".
وتابعت سيرين: "وابنكِ؟.. أنا لا أفرّق بين صبي وفتاة، فالمبادئ هي نفسها بالنسبة لي، الأمور التي أعلّمها لابنتي، أعلّمها لابني أيضًا، لكن لأنها فتاة، أشعر بأنه عليّ أن أدلعها أكثر، بينما الصبي لا يجب أن يعيش حياة دلع".
يذكر أن الفنانة سيرين عبدالنور شاركت في السباق الرمضاني المنصرم من خلال مسلسل "الهيبة الحصاد" بجانب النجم تيم حسن.
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