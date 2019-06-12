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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تعرض الفنان كريم عبدالعزيز خلال الأيام الماضية لسرقة حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام".
واستعاد كريم حسابه، اليوم، ونشر صورة من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2"، التقطتها له الفنانة نيللي كريم.
وعلق كريم على الصورة: "أول صورة بعد سرقة الأكاونت بتاعي من ناس والله مش عارف بتعمل كده ليه، ناس مريضة، صورة من الفيل الأزرق 2، عيد الأضحى 2019، يا رب يعجبكم".
وكشف مروان حامد، مخرج الفيلم، عن الإعلان الدعائي للفيلم، أمس، وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة، من بطولة نيللي كريم وهند صبري وتأليف أحمد مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يستعيد حسابه على إنستجرام: "مش عارف الناس بتعمل كده ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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