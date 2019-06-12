ياسين السقا يستعيد ذكرياته بصورة مع والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا صورة له أثناء طفولته تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر ياسين في الصورة جانب والده، وعلق بقوله: "الأيام تفعل". "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، كريم عفيفي، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.

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