ياسين السقا يستعيد ذكرياته بصورة مع والده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا صورة له أثناء طفولته تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر ياسين في الصورة جانب والده، وعلق بقوله: "الأيام تفعل".
"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، كريم عفيفي، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.
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