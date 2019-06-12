هكذا علق آسر ياسين على الإعلان الأول لفيلم هنيدي "كينج سايز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان آسر ياسين، على تهنئة الفنان محمد هنيدي عن الإعلان الأول لفيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز" المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.
وكتب "آسر" تدوينة عبر حسابه علي"تويتر" قال فيها: "مساء الخير يا بوسي ..مبروك يا جامد".
يذكر أن، النجم محمد هنيدي، يجسد في الفيلم شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري وإنتاج وليد صبري.
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