محمد إمام يعلن التحضير لفيلم جديد: “حدوتة ماتعملش زيها”

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان محمد إمام جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بصورة أظهر من خلالها تعاقده على فيلم سينمائي جديد من المقرر أن يبدأ التحضير الفعلي له خلال الفترة المقبلة.

وعلق “إمام”، على الصورة وقال: “إن شاء الله.. بإذن الله فيلم مفاجأة.. مع مخرج عملاق.. في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر، وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة ومختلفة تليق بيكم.. دعواتكم”.

يشار إلى أن محمد إمام قد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “هوجان” الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، والذي شارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز، وأوس أوس، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

ومن المفترض أن يستكمل خلال الأيام الحالية فيلمه الجديد “لص بغداد” الذي توقف عن تصويره قبل شهر رمضان المبارك.