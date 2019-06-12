قصة حب يحتضنها القصر الملعون في الدراما الاجتماعية العربية “ما فيي” على MBC4

متابعة بتجــــــــــرد: قصر يحمل ألف حكاية وحكاية، جدرانه تحمل الكثير من الأسرار ويلفها الغموض واللعنات. ومن هذا المكان، تولد قصّة حب غريبة، في المكان نفسه الذي حدثت فيه جريمة قتل رجل لزوجته، أو على الأقل هذه هي الصورة التي تصدّرها أحداث الحلقات الأولى من الدراما الاجتماعية العربية “ما فيي” من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي وبطولة معتصم النهار وفاليري أبو شقرا وأحمد الزين، والذي يُعرض على MBC4.

تنطلق الحكاية مع وصول فارس وديما إلى القرية التي رسم القدر لهما فيها طفولة قاسية وزرع في ذاكرتهما مشاهد عنيفة لا تمحى، إثر مقتل والديهما فيها بطريقة غامضة. وبعد العودة إلى هذا المكان المشؤوم بالنسبة لهما، تبدأ سلسلة من المواجهات وقصص الحب والحقد والبغض، ويضطر الشاب إلى التصدي لجبروت رجل قاس لا يعرف الرحمة هو أبو فوزي، الذي لم تسلم حتى ابنته من شرّه، ويخشاه أهل بيته وجميع من يعيش في البلدة وعلى رأسهم رئيس البلدية.

وتستمر الأحداث في قالب تصاعدي في محاولة لحل اللغز الكبير الذي تخفيه ذكية، خالة فارس، ووسط مشاعر تتراوح بين العشق والغرام تنقلب في لحظات إلى رفض وكره ومواجهات، وتعيد إلى الأذهان صورة ماض عنيف ومستقبل أكثر عنفاً.

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الجدير بالذكر أن مسلسل “ما فيي” هو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي، وبطولة مجموعة من الممثلين منهم معتصم النهار، فاليري أبو شقرا، الممثل القدير أحمد الزين، بيار داغر، نادين خوري، كارلا بطرس، زينة مكي، يوسف حداد، ليليان نمري، جو طراد، نتاشا شوفاني، حسن حمدان، روزينا لاذقاني، محمد قنوع، إلسا زغيب، جان دكّاش، المنتصر نجم الدين، رواد عليو وآخرين.

يُعرض مسلسل “ما فيي” على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية.