عزيزة تدعو الجمهور للرقص عبر “إرقص معايا” وما علاقة وسام صليبا؟

طرحت الفنانة اللبنانية عزيزة أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “إرقص معايا”، وهي باللهجة المصرية، من كلمات محمد الرفاعي، ألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، أما الكليب فتولّى إخراجه فارس السخن، وهذا العمل من إنتاج شركة Star system.

تمتاز هذه الأغنية بإيقاعها الشبابي المَرِح الذي يتلاءم مع أجواء الصيف والسهرات حيث تدعو عزيزة من خلالها الحبيب إلى الرقص معها عبر كلمات من نوع السهل الممتنع مثلما تدعو من خلالها جمهورها الى ترك هموم الحياة اليومية والرقص معها بروح مفعمة بالطاقة الإيجابية.

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فيما يتّسم الكليب بطريقته الإخراجية المبتكرة بحسب وجهة نظر المخرج ورؤيته في الإعتماد على لقطات سريعة تتماشى مع الإيقاع السريع في الأغنية من جهة، ومع اللوحات الراقصة في الكليب من جهة أخرى ضمن كادرات تصوير الكاميرا بإحتراف وإتقان.

كما أطلّ الفنان وسام صليبا في هذا الكليب بلقطة محبّبة، عفوية وذات نفحة كوميدية، ليخرج هذا العمل بصورة كاملة متكاملة إلى الجمهور العربي.