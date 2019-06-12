كاظم الساهر يستعد لحفلين في اسطنبول

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الفنان كاظم الساهر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعداده لإحياء حفلين في تركيا. حيث سيلتقي الجالية العربية لأول مرة في اسطنبول بتاريخ 12 و13 من شهر أغسطس القادم على مسرح "مركز المؤتمرات في الخليج" بمدينة إسطنبول.
يشار إلى أنه يتابع تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، فيما سيشارك في الرحلة البحرية "Stars on Board" ، وسيُحيي حفلات في الأردن ولبنان، بالإضافة لجولة غنائية أوروبية ستستمر لمدة أسبوع.
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