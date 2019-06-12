شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين دونوف تترأس لجنة تحكيم Deauville American Film Festival لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترأس النجمة العالمية كاترين دونوف لجنة تحكيم مهرجان " Deauville American Film Festival " في دورته الـ 45 و التي تبدأ من 6 وحتي 15 سبتمبر المقبل، وهي النجمة التي عرفت بحصدها لأهم جوائز السينما في العالم، حيث تم تكريمها مرتين بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، كما نالت جائزة " سيزار" التي تعتبر اوسكار السينما الفرنسية، إضافة إلي عدد آخر من الجوائز من مهرجان موسكو السينمائي، ومهرجان برلين وغيرهم .

يذكر أن أشهر الأعمال السينمائية التي قدمتها كاترين دونوف هي " Je vous aime " و " Hotel America " و " Le bon Plaisir " و " La reine blanche " و " La partie d'échecs " ، و غيرهم .