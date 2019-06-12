شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ينشر صورة مع كلبه.. ويعلق: لابسين زى بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن نصف النجم أحمد فهمى بـ"المشاغب" أو "المشاكس"، وذلك بسبب المناوشات التى يقوم بها عبر السوشيال ميديا، وتحديدًا "إنستجرام" ـ حيث يدخل دائمًا فى جدل وربما اشتباكات مع البعض بسبب التعليقات غير اللائقة التى تنتقده، وعلى جانب آخر، لا يجد فهمى حرجًا من السخرية من نفسه.

أحمد فهمى نشر اليوم صورة مع كلبه، حيث ارتدى فهمى تى شيرت أسود، وبنطلون نفس اللون، مع حذاء رياضى أبيض، وعلق على الصورة بشكل ساخر قائلاً: "لابسين زى بعض".

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أحمد فهمى وكلبه

النجم أحمد فهمى استغل غيابه عن المنافسات السينمائية فى موسم عيد الفطر الذى انطلق بشكل رسمى منذ أسبوع، للتواجد كضيف شرف فى فيلمين من الأفلام المعروضة وهما "كازابلانكا" مع أمير كرارة و"حملة فرعون" مع عمرو سعد.

فيلم كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.