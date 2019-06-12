«ويكيبيديا» تضع الفنانة شمس البارودي ضمن قائمة الموتى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار موقع “ويكيبديا” جدلا واسعا بعد إعلانه وفاة الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وإدراج اسمها ضمن قائمة وفيات يوم 11 يونيو عام 2018.

وهو ما تسبب في إطلاق الكثير من الأنبا حول وفاة الفنانة شمس البارودي منذ عام، دون أن تعلن عائلتها عن هذا الخبر.

الفنان حسن يوسف، زوج الفنانة شمس البارودي، خرج عن صمته ليعبر عن استيائه الشديد من هذه الأنباء، مؤكدا أنها مجرد شائعات سخيفة أزعجته وأزعجت عائلته.

الفنان المصري أكد، في تصريحات صحفية أن زوجته شمس البارودي بخير وتتمتع بصحة جيدة، مطالبًا الجميع بالتوقف عن نشر شائعات تزعج عائلته.

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وكانت قد ظهرت مجموعة صور حديثة للفنانة شمس البارودي في شهر ديسمبر الماضي، حيث ظهرت فيها مع زوجها حسن يوسف وابنتهما ناريمان، وابنهما عمر حسن يوسف وأِشقائه، وزوجاتهم.

وشمس البارودي تزوجت من الفنان حسن يوسف عام 1972، وذلك بعد قصة حب كبيرة، وبدأ التعارف بينهما من خلال شجار، حيث أثناء تصوير أحد الأفلام تأخرت شمس عن التصوير فاتصل بها حسن باعتباره بطل العمل ليسألها أين هي، فنهرته بقولها إن المخرج من يحق له محاسبتها، واعتذرت عن العمل.

ولكن تقابل حسن وشمس مرة أخرى خلال فيلمي «حكاية 3 بنات»، و«رحلة حب»، وتم الزواج عام 1972، والذي أثمر عن 4 أولاد وهم عمر، ناريمان، عبدالله، محمد.

شمس اعتزلت عام 1985 بعد عودتها من العمرة، وارتدت النقاب ثم الحجاب، واستمرت حياتها مع حسن يوسف في هدوء، وتكررت شائعات عودتها للفن ولكنها لم تعد تهتم بنفيها.

ومن أهم أعمالها: «حمام الملاطيلي، هي والرجال، آخر العنقود، الراهبة، ليلة الزفاف، رحلة حب، فرقة المرح، الرجل الآخر»، وغيرها.