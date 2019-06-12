منع منى شداد من الظهور في الإعلام السعودي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي عبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في السعودية، تعليق كل النشاطات الفنية للفنانة الكويتية منى شداد في المملكة العربية السعودية، ومنعها من الظهور على شاشاتها وإذاعاتها.

مخارش نشر مقطع فيديو لمنى شداد، ظهرت فيه وهي تمدح دولة قطر وحكامها، ووضعت صورة أمير قطر على ملابسها، مؤكدة أنها تعد نفسها ابنة قطر.

مخارش أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “تم تعليق اي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في أي من قنواتنا التلفزيونية والاذاعية.. #وطني_خط_احمر”.

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وأضاف: “كفاية استهتار فينا فتحنالكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا لاتستغلوا طيبتنا وكرمنا .. نحن لانمن على احد، لكن وقت الجد احنا شعب قوي ولن نسكت على من يسىء لولاة امرنا وبلادنا ...#وطني_خط_احمر”.

يذكر أن الفيديو الذي نشره عبدالله مخارش للفنانة الكويتية منى شداد فيديو قديم ويعود تاريخه إلى العام 2017، إلا أنه عاد إلى الواجهة من جديد، وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.