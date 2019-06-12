أول تعليق لزينة يازجي على أنباء منع زوجها عابد فهد من الظهور بالتليفزيون السوري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الإعلامية السورية زينة يازجي على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن منع زوجها الفنان عابد فهد من الظهور في وسائل الإعلام السورية الرسمية.

زينة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “التعليق عند وزارة الإعلام السورية فهي الأدرى إذا كان صحيحا أو لا.. وبعدها لكل حادث حديث”.

وأضافت: “ليس لدي أي معلومات عن صحة الخبر، سمعته كما أنتم من وسائل الاعلام، و اعتقد ان الوزارة هي التي يجب أن توضح لأنها هي صاحبة الفعل حسب هذه الأنباء ولا يصح أن نعطي ردة فعل قبل التيقن من صحته”.

وكان الفنان السوري عابد فهد قد عبر عن استغرابه من نشر قرار منعه من الظهور في الإعلام السوري الرسمي.

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وقال في تصريحات صحفية، إنه لم يتم إبلاغه بقرار المنع بشكل رسمي، وأنه لا يعلم سبب إصداره، كما أنه ليس لديه أي معلومات للتأكد من مصداقية الخبر أو عدمه، وأنه مهتم بمتابعة الأمر لحين الحصول على المعلومة الصحيحة حوله.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت، أن قرارًا صدر بمنع ظهور عابد فهد، وعباس النوري، وأمل عرفة، في وسائل الإعلام السورية الرسمية.

وقيل إن قرار منع عابد فهد، من الظهور الإعلامي جاء بسبب مسلسل «دقيقة صمت»، والذي شارك الفنان عابد فهد في بطولته، وتسبب في ردود أفعال مختلفة بعد ظهور مؤلف العمل سامر رضوان وإعلانه أن المسلسل موجه ضد النظام في سوريا، قبل أن تصدر وزارة الإعلام في سوريا بيانًا ذكرت من خلاله أن المسلسل لم يحصل على كامل الموافقات المطلوبة، حيث اتهمت الشركة المنتجة بـ تهريب العمل، قبل إعطاء الموافقة النهائية عليه من قبل الرقابة.

أما سبب منع الفنانة أمل عرفة، فجاء بسبب مسلسل «كونتاك»، والذي تناول قضية «الكيماوي» في سوريا بشكل ساخر، الأمر الذي تسبب بانتقادات من قبل المعارضة لتخرج وتعتذر عن اللوحة لأسباب «إنسانية» ما فتح الباب لموجة انتقادات أخرى من قبل المؤيدين.

وعن الفنان عباس النوري، فجاء قرار منع ظهوره إعلاميُا بسبب تصريحه المشهور بحق القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي، والذي وصفه بالـ “كذبة الكبيرة”، ما دفع المسئولين عن الهيئة للتوجيه الشفوي بمنعه من الظهور، والذي يعتبر بمثابة قرار إداري في الهيئة.