"العين الإخبارية" توقع اتفاقية مع شركة إعلام يابانية

وقّعت مؤسسة "العين الإخبارية" اتفاقية شراكة مع شركة Nippon Communications اليابانية الإعلامية، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية 2023 للوصول إلى دول العالم بلغات متعددة.

الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي النعيمي، رئيس مؤسسة "العين الإخبارية"، ضمن خطة طموحة لعقد شراكات استراتيجية لا سقف لها مع مؤسسات عالمية بهدف تعزيز الوجود الدولي والوصول إلى قاعدة عريضة من الجمهور متعدد اللغات والثقافات.





ووقّع الاتفاقية من جانب "العين الإخبارية" فريق العمل الخاص بالاتفاقيات والعقود الخارجية للمؤسسة، وشركة Nippon Communications؛ حيث تمتلك الشركة ومقرها طوكيو منصة "اليابان بالعربي" الإعلامية بجانب موقع Nippon.com الناطق باللغة الإنجليزية.

ومنذ انطلاقتها قبل نحو 4 سنوات، نجحت "العين الإخبارية" في الوجود كلاعب رئيسي في الساحة الإعلامية، ومنذ ذلك الحين تم وضع خطة استراتيجية لتعزيز هذا الوجود من خلال تقديم خدمات إعلامية تصل إلى مختلف دول العالم بلغاتها المتعددة.

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ومنذ شهور، أطلقت "العين الإخبارية" 4 مكاتب جديدة تغطي من خلالها عواصم عدد من الدول الأوروبية والأفريقية فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية ودبي.





وتسعى "العين الإخبارية" بمكاتبها العالمية الجديدة في دبي وواشنطن ولندن وأديس أبابا إلى توسيع انتشارها الإعلامي واستهداف شرائح جديدة من القراء في مختلف القارات؛ ما يعزز من قدراتها على الوصول بمحتواها الإعلامي العربي والدولي إلى آفاق أكثر رحابة.

وبالإضافة إلى المكاتب الأربعة الجديدة، فإن "العين الإخبارية" لديها مكتبها الرئيسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وآخر إقليمي في العاصمة المصرية القاهرة، اللذان تم تدشينهما منذ الانطلاق قبل نحو أربعة أعوام.





وعلاوة على التوسع في إنشاء المكاتب الإقليمية بعدة دول، بدأت "العين الإخبارية" في تدشين خدماتها متعددة اللغات؛ حيث من المقرر إطلاق منصاتها بتسع لغات هي الأردية والتركية والفارسية والفرنسية والروسية والهندية والأمهرية والصينية والإسبانية.