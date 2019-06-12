ميسي أعلى الرياضيين أجرا.. وصلاح ضمن الـ100 الأوائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في قائمة أعلى 100 رياضي في العالم حصولا على أجر سنوي التي ضمت المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة نشرت قائمة تشمل أعلى 100 رياضي دخلا سنويا، وتصدر القائمة ميسي بدخل سنوي يقدر بـ127 مليون دولار، وتراجع رونالدو للمركز الثاني بـ109 ملايين دولار، فيما جاء صلاح في المركز الـ98 بـ25.1 مليون دولار.

ورغم انطفاء نجمه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا المركز الثالث بـ105 ملايين دولار، يليه الملاكم المكسيكي المحترف سول ألفاريز بـ94 مليون دولار.

واحتل السويسري روجر فيدرر أسطورة التنس المركز الخامس، بدخل سنوي يقدر بـ93.4 مليون دولار، وجاء في المركزين السادس والسابع لاعبا كرة القدم الأمريكية راسل ويلسون (89.5 مليون دولار)، وارون رودجرز (89.3 مليون دولار).

أما المراكز من الثامن حتى العاشر فاحتلها نجوم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس (89 مليون دولار)، وستيفن كاري(79.7 مليون دولار) وكفين ديورانت (65.4 مليون دولار).