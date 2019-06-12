الصين تنظم مسابقة "بكين شوبان" الدولية للبيانو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الأربعاء، تنظيم مسابقة "بكين فريدريك شوبان" الدولية الثانية للبيانو للشباب في الفترة بين 19 أكتوبر و2 نوفمبر المقبلين.

وقالت اللجنة المنظمة للمسابقة، في بيان، إن الحدث الذي سيستضيفه المعهد المركزي للموسيقي مفتوح أمام عازفي البيانو الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و26 عاما من جميع أنحاء العالم، وسيتم تصنيف المتسابقين في مجموعات للكبار وصغار السن، بحسب موقع "تشاينا ديلي".

وتتوافق المعايير والقواعد والتحكيم في مسابقة بكين مع مسابقة فريدريك شوبان للبيانو الدولية التي أقيمت في وارسو ببولندا، حيث نشأت المنافسة الدولية.

وتعقد مسابقة بكين سوبان كل 3 سنوات، حيث كانت المرة الأولى عام 2016، وسوف يترشح الفائزون للمشاركة في مسابقة وارسو، الهادفة إلى إعادة اكتشاف عوالم أنغام منسية تعود إلى مرحلة المؤلف الموسيقي الرومانسي الذي عاش بين عامي 1810 و1849.

ويعد حدث وارسو الذي افتتح عام 1927 واحدا من أكثر المسابقات الموسيقية شهرة في العالم.