ازميرالدا الشرق الاوسط تواصل مشوار العالميّة

Jun 12, 2019
بعد ثلاث سنوات تقريباً على تأديتها دور “ازميرالدا” في “نوتر دام دو باريس”، خطفت النجمة اللبنانية هبة طوجي مرة جديدة الانظار بعدة عروض استثنائية ومذهلة للمسرحية العالميّة في تايبيه الصينية.
خصّت “طوجي” المتابعين على حسابها على انستغرام بفيديوهات وصور من أجواء لقائها مع الجمهور، الذي تهافت لأخذ توقيعها أو التقاط الصور السيلفي معها.
كما ستستأنف طوجي جولتها العالمية ضمن عروض “نوتر دام دو باريس”، لتنتقل مع فريق العمل في فصل الصيف إلى الصين، حيث سيقدمون العمل في شنغهاي من 19 تموز حتى 11 آب المقبل.
من جهة أخرى، سيكون لـ هبة مشاركة منتظرة مع التينور العالمي أندريا بوشيللي هذا الصيف ضمن مهرجانات الأرز الدولية في لبنان.
نذكر ان “طوجي” تشارك في فيلم “علاء الدين”، الانتاج السينمائي الأضخم لشركة ديزني العالمية هذا العام، بحيث استعان صنّاع الفيلم بها لآداء صوت الأميرة جاسمين بالنسخة الفرنسية.
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