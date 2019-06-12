بعد شائعات الانفصال.. مايلي سايرس وليام هيمسورث يحتفلان بذكرى ارتباطهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الشائعات والأكاذيب ضريبة شهرة يتعرض لها جميع المشاهير والنجوم في أنحاء العالم، وتأتي مايلي سايرس بين أبرز الأسماء التي تدور حولها الشائعات، خاصة فيما يتعلق بإطلالاتها الجريئة وحياتها العاطفية.

ومؤخرًا، انتشرت العديد من الشائعات التي تدور حول انفصال مايلي عن زوجها ليام هيمسورث، ولكنها ردت على تلك الادعاءات على طريقتها الخاصة.

فوفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، احتفلت مايلي أمس الثلاثاء بمرور 10 سنوات على ارتباطها بليام، عبر إنستغرام وتويتر، حيث قالت لزوجها: "ذكرى عاشرة سعيدة حبيبي".

وفي منشورها الذي تحتفل فيه بذكرى علاقتهما، وجهت "مايلي" رسالتها لمروجي شائعات الانفصال، حيث نشرت صورة لها مع ليام تحمل اسمهما مع جملة "شائعات الانفصال"، وقالت: "إنه لأمر جيد رؤية أن الجميع لا يزالون حمقى كما كانوا في 2009! بعض الأمور لا تتغير أبدًا.. وآمل أن تكون مشاعركم تجاهي لا تزال كما هي".

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ويجدر بالذكر أنه بعد علاقة حب دامت أعوامًا، وواجهت الكثير من الاضطرابات والانفصال، فاجأتنا "مايلي" بزواجها من "ليام"، في عطلة الكريسماس العام الماضي، وذلك كان بعد ارتباطهما بـ 9 أعوام.

واشتعلت شرارة الحب الأولى بين الثنائي، في 2009 خلال تصويره فيلم "ذا لاست سونغ" The Last Song، وفي أحد اللقاءات الحديثة، قالت مايلي: "لم نشعر أننا في حاجة للزواج لأننا ملتزمون للغاية تجاه بعضنا البعض بالفعل لقد ارتدينا خواتمنا للأبد".