سعد الصغير يُواجه حكمًا بالحبس عامين.. وهذه تُهمته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت محكمة مصرية صباح الأربعاء، حكمًا ضد المطرب الشعبي والممثل سعد الصغير، بالسجن لمدة عامين مع دفع كفالة قيمتها 300 دولار، بتهمة التهرب الضريبي.

وواجه الصغير اتهامًا بالتهرب من سداد الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع عدد من الشركات.

كما أخفى سعد ربح عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى، عن إقراره الضريبي السنوي، طوال تلك الفترة المذكورة.

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وقررت المحكمة، تغريم سعد الصغير ما يعادل الضريبة المستحقة عليه، بقيمة مليون و257 ألف جنيه، مع تعويض يماثل الضريبة، إلا أنه تم تأجيل الدعوى لجلسة الـ 15 من يونيو لسداد المبلغ.

يذكر أن سعد الصغير من المطربين الشعبيين المثيرين للجدل في مصر؛ إذ سبق وأن أعلن توبته واعتزاله الغناء في الملاهي الليلية، إلا أنه سرعان ما يعاود الغناء وتقديم الأغاني التي حملت بعضها إيحاءات جنسية ما يفتح عليه باب الانتقادات من حين لآخر.