أخبار عن تغييرات في النسخة الخامسة من The Voice

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""الخليج 365"" من بيروت: تشير المعلومات الى أن النسخة الخامسة من برنامج المواهب الغنائية The Voice المقرر انطلاقه قريباً على MBC ستحمل تغييرات لجهة أسماء لجنة التحكيم والمقدمين دون ذكر أية تفاصيل جديدة مع التلميح إلى بقاء الفنان اللبناني عاصي الحلاني على كرسي التحكيم، وعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

الجدير ذكره أن الموعد الأخير لتقديم الاشتراك كان في شهر مارس الماضي. حيث اعتُمِدَت طريقة الاشتراك نفسها المعتادة منذ سنوات بتقديم الفيديو المسجّل بصوت طالب الاشتراك في مرحلة التصفية الأولى. فيأتي الرد مباشرة مع حذف او قبول الفيديو المرسل من المتخصصين في المواهب،