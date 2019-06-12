شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى: الجمهور السعودى يقدر الفنان الحقيقى وهذا هو الدليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب رامي صبري عن سعادته بنجاح حفلته التي أقيمت أمس بمدينه جدة في السعودية، موضحا أنه قبل صعوده المسرح كان الجمهور يغني بعض أغانيه، وهو ما يؤكد حبهم له على حد قوله.

وقال صبرى لـ"الخليج 365" : "لو أتيحت لى الفرصة مرة أخرى لأقدم حفلا في السعودية سأوافق علي الفور فالشعب السعودى يقدر الفنان الحقيقى، وعن أغنية " أنا بابا"، والتى طرحها مؤخر فى عيد الفطر قال: "ردود الافعال جاءت إيجابية للغاية، والأغنية حققت نجاحا كبيرا الحمد لله ".

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وقدم رامي بعض من أغانيه في الحفل أبرزها "اهد الدنيا" الذى افتتح بها الوصلة الغنائية والذي تفاعل معها الجمهور، ثم استمر فى غناء العديد من أشهر أغانيه لمدة أكثر من ساعتين ومنهم "الراجل" و "حبيبي الاولانى" و "انا معاه" و "انا بنسي نفسي"و "بطلي بقى" و "حب عمرى" و "تعالي" و"أجمل ليالي عمرى"و "مابلاش" و "مش انا" .

يذكر أن "رامى" طرح مؤخرا أحدث أغانياته بعنوان "انا بابا" من كلمات هالة الزيات و ألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس جلال الحمداوي والذى حققت نجاحا كبيرا و تعتبر من أغنيات ألبومه الجديد ومن المقرر طرحه خلال فترة صيف 2019.