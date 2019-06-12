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شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تشوق جمهورها بموعد طرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة كارول سماحة، جمهورها لموعد طرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية، حيث تستعد لطرح الأغنية آخر الشهر الحالى، وأعلنت كارول عن موعد طرح الأغنية نهاية الشهر الجاري، واكتفت بكتابة جملة واحدة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام، قائلة::" "ترقبوا أغنيتي المصرية الجديدة آخرشهر يونيو".ولم تكشف عن أى تفاصيل أخري
يذكر أن آخر أعمال كارول أغنية "المطلقة"، حيث طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، و الأغنيه من كلمات علي مولى وألحان وتوزيع موسيقي ميشيل فاضل.
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