شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين باب للأفلام الوثائقية فى منصة Watch it وإضافة 6 أفلام للمحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن القائمون على منصة Watch it الرقمية باب جديد فى المحتوى الرقمى للمنصة حيث تم ادراج "سيكشن" جديد للأفلام الوثائقية لإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة هذه النوعية من الأفلام والتى لم تكن تجد نوافذ لعرضها باستثناء المهرجانات السينمائية ولكن مع عرضها على watch it أصبحت الأمور أسهل بتواجد هذه الأفلام طوال الوقت ومتاحة للمشاهدة فى أى وقت.



افلام وثائقية

مع تدشين سيكشن الأفلام الوثائقية تم إضافة 6 أفلام جديدة للمحتوى الرقمى فى المنصة، بداية بالفيلم التسجيلى "نقطة تلاقى" الذى تم عرضه فى افتتاح منتدى شباب العالم الثانى بشرم الشيخ نوفمبر الماضى، من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية بمصر فى سيناء منذ قدماء المصريين مروراً بحقبة سيدنا موسى وصولاً إلى رحلة العائلة المقدسة،بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.



فيلم نقطة تلاقى

الفيلم الثانى هو "عنوان المراسلات" الذى تم عرضه فى منتدى شباب العالم أيضاً، وهو عبارة عن الفيلم الوثائقى، الذي يجوب خلاله الشاب ياسين الزغبى بلاد العالم، ويتحدث مع مجموعة من الشباب حول العالم ويتضمن إحصائيات عن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم، والثالث"مسلم ولا مسيحى" فيلم تسجيلي يشير إلى فطرة البراعم ونشأتهم وتأديتهم لصلواتهم، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي.. فالكل له دينه، وأن الكل أبناء لآدم وحواء، وأن الدين لا يفرق بين الأصدقاء سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، وأن الإله واحد.



فيلم عنوان المراسلات



فيلم مسلم ولا مسيحى

رابع الأفلام "صانعو المطر" ويتناول الطالب المصرى أحمد جمال مطر قضية العمل الإنسانى من منظور ذاتى بعد حصولها على جائزة دولية عقب عمله مشروع خاص بعلاج ميلانوما أو سرطان الأظافر، ومن هنا قرر السفر حول العمل لإبراز الأعمال الإنسانية الذى قرر أصحابها إحداث فارق فى حياة الآخرين رغم أنهم ليسوا علماء أو حيثية رسمية، إضافة إلى فيلم "عالبحرى" وهو فيلم تسجيلى عن تطلعات وطموحات الشباب بمحافظات غرب الدلتا، ينقلها شاب يجوب المحافظات بدراجة هوائية ويستعرض طلبات شباب ومواطنين من أرض الواقع، وأخيراً فيلم "حكاية وطن..بين الرؤية والإنجاز".



عالبحرى

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فيلم حكاية وطن



فيلم صانعوا المطر

وكانت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى قد أضافت بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، محتوى جديد من أبرز أنتاج الدراما التلفزيونية التى تم عرضها العام الماضى وحققت نجاحاً مع الجمهور وهى مسلسلات "الشارع اللى ورانا" لدرة ولبلبة وفاروق الفيشاوى، و"كأنه إمبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق، و"انا شهيرة" بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمى، و"أيوب" لمصطفى شعبان، و"نصيبي وقسمتك" بطولة أكثر من نجمة، و"فوق السحاب" لهانى سلامة، و"أبو العروسة" لسيد رجب وسوسن بدر و"سابع جار" بطولة دلال عبد العزيز وشيرين.



مسلسلات watch it

هذا بالإضافة إلى المسلسلات التى عرضت فى شهر رمضان الماضي وهى :"بدل الحدوتة 3" لدنيا سيمر غانم، و"زلزال" لمحمد رمضان، و"لآخر نفس" لياسمين عبد العزيز، و"بركة" لعمرو سعد، و"حكايتي" لياسمين صبرى، و"هوجان" لمحمد امام، و "لمس أكتاف" لياسر جلال، و"قمر هادى" لهانى سلامة، و"الواد سيد الشحات" لأحمد فهمى، و"طلقة حظ" لمصطفى خاطر، و"علامة استفهام" لمحمد رجب، و"البرنسيسة بيسة" لمى عز الدين، و"ابن اصول" لحمادة هلال، و"كلبش 3" لأمير كرارة، و"أبو جبل" لمصطفى شعبان.



مسلسلات واتش ات

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