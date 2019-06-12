شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلاد محمد عوض..نجله يكشف أسرار جديدة عن والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد عوض، وهو فنان أتقن وأجاد العديد من الأدوار في السينما والدراما والمسرح وأمتعنا بكوميديا منفردة ومتميزة فلمع وذاع صيته وشهرته، وبمناسبة مرور ذكرى ميلاده التقى ”الخليج 365” ابن المخرج عادل عوض للحديث عن والده وحياته الفنية والشخصية .



محمد عوض



محمد عوض في مسلسل يرج الحظ

ويقول المخرج عادل عوض إن والده عمل كثيرًا من أجل الفن، وقدم أكثر من 100 مسرحية للمسرح العربى وهو الرقم الأكبر في تاريخ المسرح ككل هو صاحب أكبر فرقة مسرحية وهى فرقة الكوميديا المصرية، مع العديد من الكتاب الكبار وهم نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويسرى الجندى، فضلا عن معاونته مع سمير خفاجى.



محمد عوض في مسرحية راسب مع مرتبة الشرف

وأضاف عادل لـ"الخليج 365" أن والده كان يعشق الفنان الكبير رشدي أباظة وحسن يوسف وعبد المنعم مدبولي موضحا أن رشدي كان قد تزوج من الفنانة تحية كاريوكا كنوع من الغطاء، حيث كان يقوم بنقل الأسلحة للفدائيين داخل القناة عندما كان الاحتلال الإنجليزي مازال في مصر، أن والده الراحل محمد عوض كانت تربطه علاقة صداقة قويه مع عائلة الأباظية.



محمد عوض وعبد المنعم مدبولى

واستكمل عادل، كان والدي تربطه علاقة قوية بوجيه أباظة حيث كان قد تولى السيد وجيه محافظة من محافظات مصر، وكان والده يقدم عروضا مسرحية حتى يكون عائدها لتنفيذ مشاريع في المحافظة التي يتولاها وجيه.

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محمد عوض وحسن يوسف



محمد عوض

وعن أحب أفلام والده إليه قال إنه يعشق أفلامه مع حسن يوسف ويوسف فخر الدين، وبشأن عمله في المسرح أشار عادل عوض إلى أن والده الراحل كان يعشق فرقة الريحاني وعمل بها فترة، وكان يسعد كثيرا عندما كان يصافح الفنان الراحل عادل خيري، موضحا أن الكاتب بديع خيري تبنى محمد عوض فنيا في بداياته.



محمد عوض

أما عن أهم أعمال الفنية والتى كان يحب هى فيلم "بابا عايز كده"،"الواد الغبي"،"غرام في الطريق الزارعى"،" الأستاذ أيوب"،"اخواته البنات"،أما بالنسبة المسرحيات "الطرطور"،"شهر زاد"،"الدكتور زعتر"،"مرآة في الكف"، نمرة 2 يكسب..وغيرهم.



محمد عوض مع أولاد