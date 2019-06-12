شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم "التسجيلى" نقطة تلاقى" لـ ريم مصطفى على منصة Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرجت منصة Watch it الفيلم "الوثائقى "نقطة تلاقى" للفنانة ريم مصطفى، ضمن المحتوى الرقمى الجديد الذى تم إضافته بالمنصة بعد انتهاء شهر رمضان الماضى، فى إطار سعى القائمون على المنصة لتطويرها وإضافة محتوى جديد لا يقتصر فقط على المسلسلات.



فيلم نقطة تلاقى

فيلم "نقطة تلاقى" تم عرضه فى افتتاح منتدى شباب العالم الثانى بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، والعمل من إخراج مروان حامد ويستعرض المناطق الأثرية الدينية بمصر فى سيناء منذ القدماء المصريين مروراً بحقبة سيدنا موسى وصولاً إلى رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.

ومن جانبها أعربت بطلة الفيلم ريم مصطفى عن سعادتها الكبيرة بعرضه على منصة Watch it لأن ذلك سيتيح فرصة كبيرة للجمهور بمشاهدة هذا العمل مشيرة إلى أن هذه النوعية من الأفلام لم يكن منافذ ليشاهدها الجمهور من خلالها مثلما يحدث فى الخارج بإتاحة فرصة مشاهدة الأفلام الوثائقية والتسجيلية والقصيرة أيضاً موضحة أنها أثناء تواجدها خارج مصر اكتشف معرفة الجمهور بالفيلم أكثر من المصريين ولذلك كان لابد من وجوده على watch it لمشاهدته.

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ويسهل تطبيق Watch it العديد من العقبات التي تقف أمام المشاهد لمتابعه مسلسلاته الرمضانية، ويوفر كل الأعمال الدرامية العربية للمشتركين بأسعار زهيدة، والأهم أن الأعمال الدرامية التي يوفرها التطبيق تكون بدون أي إعلانات لعدم قطع اندماج المشاهد عن العمل الفنى.

وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com