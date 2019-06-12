شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العلوانى تطرح ثاني أغانيها"مش هعاتبك" من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المطربة الشابة ياسمينا العلواني، اليوم الأربعاء، ثاني أغانيها بعنوان"مش هعاتبك" من ألبومها الجديد، يأتي ذلك عقب النجاح الذي حققته أغنيتها الأولي التي طرحتها من الألبوم عبر قناتها الخاصة، والتي حملت اسم"ايه اللي فيها مش فيا" والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

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أغنية "مش هعاتبك"من كلمات الشاعر الغنائي يحيي محفوظ، وألحان بلال سرور، وتوزيع طارق توكل وتقول بعض كلمات الأغنية: "مش هعاتبك.. ولا يوم هقولك.. ولا هطلب منك تاخد بالك مني.. وهوايا يبان عليك .. وابقي في حضنك بين إيديك.. وانت بتبعد عني.. كتر خير الدنيا وصبري عليك ..سنين بستني وصبري طال".