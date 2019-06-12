شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح "السهرة ولعانة".. أمينة: أتفاءل بالعمل مع جميل المغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة أمينة عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها وخاصة من منطقة الخليج على الكليب الجديد لها، والذي عرض تحت اسم "السهرة ولعانة" على العديد من القنوات، وهي واحدة من الاغاني التي قدمتها في البومها الأخير"اللي راحوا"، والتي تقدمها باللهجة الخليجية البيضاء، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل والحان محمد يحي وتوزيع جيزو.

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وقالت أمينة " الكليب قدمته مع المخرج جميل جميل المغازي، والذي اتفاءل بالعمل معه، حيث يقدمني بشكل مختلف، وتم تصوير الكليب خلال 24 ساعة فقط، ولكننا عملنا علي تفاصيل وشكل الكليب منذ اكثر من 6 شهور حتي وصلنا الي ان يتم تصويره في شكل بسيط كسهرة لها طابع غير تقليدي كما هو متعارف عليه ليكون الشكل جديد حتى على منطقة الخليج".

وحول تقديمها اغاني بلهجات مختلفة خلال البومها الأخير فقالت " عملت علي الالبوم منذ 3 سنوات ونصف تقريبًا، فاضلت بين العديد من الاغاني كثيرًا من حيث الواقعية والعصرية، وبصراحة كان لدى إصرار وطمع فنى لأثبت للجميع جمهورا ونخبة أننى قادرة على غناء كافة ألوان الموسيقى، وأن أعكس من خلاله حبى لغناء الراى والخليجى وألحانه وكذلك النوبى والأغانى الدرامية، ولذلك اخترت أغنية من كل لون موسيقى لقياس أذواق الجماهير من خلالها"، وأضافت "أعتبر ألبوم "اللى راحوا" نقلة في مشوارى مع الغناء والفترة المقبلة ستشهد غنائى لألوان موسيقية جديدة تمامًا بالنسبة لى.