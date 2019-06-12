شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تدعم هنا شيحة فى حملتها ضد التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة جميلة عوض، هنا شيحة فى حملتها ضد "التنمر"، والتى بدأتها شيحة قبل ساعات من الآن، حيث دعمت جميلة زميلتها من خلال حسابها على انستجرام.

ونشرت جميلة عوض عبر ستورى "انستجرام" الخاص بها نفس صورة دعوة هنا شيحة للتوقف عن التنمر، وعلقت عليها "يمكن نغير حاجة ونكون أحسن من غيرنا .. صوروا صورة زي ديه وانشروها ضد التنمر على السوشيال ميديا".

وكانت هنا شيحة قد رأت أن تواجه تنمر البعض على السوشيال ميديا، بهاشتاج مختلف وجديد وهو "لا لتنمر المتنكرين"، وطلبت من الجمهور أن يقوم بتصوير نفسه مع علامة عدم الاعجاب .

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جميلة عوض على انتسجرام

ونشرت هنا صورتها عبر "ستورى" انستجرام، وعلقت عليها "اللى شايف أن التنمر على السوشيال ميديا بقى فوق الوصف يعمل صوره زي ديه ويكتب #لاللتنمر_المتنكرين"