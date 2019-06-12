شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يتفوق على محمد صلاح فى التحدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى الفنان آسر ياسين، أمس الثلاثاء،عبر حسابه علي " إنستجرام " النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعد أن قلد الأول مو صلاح، وظهر وهو يحمل فى يده نجله بدل من السمكة، التي قام باصطيادها محمد صلاح من أعماق البحر الأحمر ونشرها وكتب عليها آسر قائلا:" انهى صيدة تكسب".

وشارك آسر ياسين، جمهوره بنتيجة التحدى عبر خاصية ستورى، حيث جاءت النتيجة بتفوق آسر ياسين على محمد صلاح فى التحدى.

ويشارك النجم آسر ياسين كضيف شرف فى أحداث فيلم "ولاد رزق2"، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وصور آسر عدة مشاهد مع أحمد عز وأحمد داوود.