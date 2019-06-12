محمد رشاد يكشف عن موقف مع طفلة: "بتتخانق علشان تقف قدامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر المطرب محمد رشاد، صورة له من إحدى الحفلات التي أحياها مؤخرًا عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يتحدث عن موقف تعرض له مع أحد الأطفال.

وعلق "رشاد" على الصورة التي طرحها عبر "إنستجرام" قائلاً: "قد إيه الأطفال فعلاً نعمة كبيرة من ربنا.. وسبب في فرحة وسعادة الإنسان".

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واستكمل:"تخيلوا لما ألاقي بنوتة صغنونة زي القمر واقفة بتغني معايا وبتصورني لا وفي الصف الأول وكمان بتتخانق عشان تقف قدامي على طول وتعملي قلب بإديها".

يذكر أن، المطرب محمد رشاد، أحيا حفلًا غنائيًا في عيد الفطر بمدينة المستقبل.