خاص| ريهام عبدالغفور: لهذا السبب لم نصور مشهد فريدة داخل المشرحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور عن سعادتها بنجاح مسلسل "زي الشمس" الذي عُرض رمضان الماضي، وتعاونت فيه مع الفنانة دينا الشربيني وتشارك فيه بدور "فريدة".

وكشفت ريهام عن تفاصيل أصعب مشاهدها في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن أصعب مشاهدها في المسلسل هو مشهد الاعتراف لشقيقتها بالخيانة؛ لأنه متعب نفسيا لما أخت تعترف لشقيقتها بخيانتها".

وأشارت: "المشهد تم تصوير في ثالث يوم تصوير لي، واعترضت وقتها ليه نعمل مشهد زي ده في الأول كدا، وقالوا لي؛ لأن فريدة كل مشاهدها مهمة، وبعدها اتبسط إني عملته في الأول".

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وعن تجسديها مشهد في المشرحة قالت: "إنها جسدت المشهد بنفسها، ولم تستخدم فيه الدمية التي تشبهها، وكان من المقرر أن يتم تجسيده في مشرحة حقيقية".

وتابعت: "في اليوم المقرر لتصوير المشهد دخلت حالة حقيقية إلى المشرحة فقررت المخرجة كاملة أبوذكري والإنتاج عمل ديكور خاص".

وأوضحت: "أنا الدمية التي تشبهها كان يتم استخدامها في مشاهد المياه عندما تم إلقاء جثتها في النيل".

مسلسل "زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عزالعرب، من إخراج كاملة أبوذكري وسامح عبدالعزيز وتأليف مريم نعوم، وعُرض حصريا عبر قناة MBC مصر.