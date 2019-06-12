زكي فطين عبدالوهاب: أتلقى العلاج بالمنزل ولهذا السبب حالتي المعنوية مرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إنه يتلقى العلاج حاليًا داخل منزله، ويشعر بتحسن كبير.
وأكد "زكي" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا نية لديه للسفر لتلقي العلاج خارج مصر، كما أن حرص زملائه وجمهوره على التواصل معه، سبب مهم في رفع حالته المعنوية.
وتابع: "أشكر كل من اتصل بي، وأشكر جمهوري الذي ألمس مشاعره الطيبة تجاهي من خلال التعليقات الطيبة بعد إعلان مرضي، وأتمنى أن يستمروا في دعائهم لي".
وأشار إلى أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، كما أن حالته النفسية جيدة للغاية.
وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قد أعلن الشهر الماضي، عن إصابته بمرض سرطان الرئة، وأكد أنه يخضع للعلاج.
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