صلاح عبدالله: خدوا ولادكم وروحوا "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان صلاح عبدالله، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، على فيلم "الممر"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، ضمن سباق افلام عيد الفطر المبارك.

وكتب: "كتير جدا من اللي راحوا الممر، اشتركوا في جملة واحدة عجبتني جدا، خدوا ولادكم وروحوا الممر".

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، محمد جمعة، أحمد رزق، هند صبري، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.